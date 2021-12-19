Зоозащитники призвали не использовать кровь мечехвостов для испытаний вакцин и лекарств

Спрос на голубую кровь мечехвостов для испытаний вакцин и лекарств увеличился по мере роста необходимости в препаратах. Природоохранные организации призывают спасти вид краба и использовать альтернативу их крови, пишет The Verge.

Ежегодно вылавливаются сотни тысяч мечехвостов (их еще называют подковообразными крабами), а их кровь используется для выявления чистоты медицинских препаратов, в том числе вакцины от коронавируса. Их кровь свертывается, когда в нее попадает болезнетворная бактерия или другой чужеродный микроорганизм.

Недавние исследования показали, что до 30% особей погибают при выкачивании из них крови, а у некоторых самок мечехвостов снижается вероятность спаривания. Хотя раньше считалось, что процедура для них безопасна — они отдают ровно столько крови, сколько могут отдать и при этом не умереть.

В заливе Делавэр, где проживает больше всего мечехвостов в США, численность популяции снизилась с 1,24 млн в 1990 году до менее чем 334 000 в 2002-м. Международный союз охраны природы классифицирует мечехвостов в Китае как находящийся под угрозой исчезновения вид, а американский краб занесен в список уязвимых.

«Мы собираемся жить в мире, где у нас появляется все больше и больше патогенов, и наблюдается тенденция к увеличению количества фармацевтических препаратов, требующих тестирования на эндотоксины. В какой‑то момент это скажется на поставке неустойчивого продукта [крови мечехвостов]. Почему бы вам не обеспечить свою линию снабжения?», — заявил исполнительный директор и соучредитель экологической некоммерческой организации Revive & Restore Райан Фелан.

«Свою линию снабжения» создали еще в конце 1990-х биологи из Сингапурского университета. Они изобрели синтетическую голубую кровь мечехвостов. Многочисленные исследования показали, что она ничем не хуже естественного продукта и не стоит огромных денег.

Примерно 60 стран одобрили применение искусственной крови, включая страны ЕС и Китай. Но в прошлом году защитники природы в США выступили против крупнейшей фармкомпании US Pharmacopeia, которая решила получить больше данных о синтетике, прежде чем ставить ее наравне с естественной кровью. Другие компании используют синтетику, но перед этим им нужно пройти дополнительные бюрократические процедуры.