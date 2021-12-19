ГИБДД Москвы подписывается на блогеров в соцсетях, чтобы отслеживать их нарушения на дорогах

ГИБДД Москвы подписывается на блогеров в соцсетях, чтобы следить за их действиями на дорогах. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник столичной службы Александр Быков.

Мониторингом контента занимаются инспекторы, которых Быков назвал «активными пользователями соцсетей». Они подписываются на блогеров, которые «пытаются пропагандировать нарушение ПДД», и дают «каждому такому случаю» правовую оценку.

Помимо соцсетей, Госавтоинспекция изучает материалы в СМИ о безопасности на дорогах. Быков добавил, что «за прошедший период» инспекторы приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, которые размещали контент с «нарушениями ПДД».

Наиболее известное ДТП с участием блогера случилось 1 апреля в центре Москвы. По данным ГИБДД, спорткар Эдуарда Биля Audi RS 6 Avant вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями. Водительницу одной из машин, с которой столкнулся блогер, госпитализировали в тяжелом состоянии, в течение нескольких дней она находилась в коме.