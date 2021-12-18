«Наслаждайтесь»: Джеймс Ганн составил список своих любимых песен этого года

Режиссер «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн создал плейлист, в котором собрал 30 лучших треков 2021 года. Он опубликовал его в Spotify под названием «Крутой микс».
Пользователи заметили, что на 23-ю строчку Ганн поставил песню «Borrowed Time» из финала пятого сезона «Рика и Морти», и отметили хороший вкус постановщика.
«Лучшая из самой лучшей музыки уходящего года. Наслаждайтесь», — написал Ганн.
12 декабря режиссер Эдгар Райт тоже выбрал лучшие треки этого года, только их у него почти в два раза больше — 50 композиций. В его топ попали Spaks, Wet Leg, Dry Cleaning, Self Esteem, Angel Olsen, ABBA, Metronomy, Бруно Марс и другие исполнители.