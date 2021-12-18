Мэтт Ривз показал новые кадры из «Бэтмена» и рассказал, с кого списывал образ Брюса Уэйна

По словам режиссера, образ главного героя отчасти списан с лидера группы Nirvana Курта Кобейна. В первом тизере «Бэтмена» песня «Something in the Way» играет неспроста. Именно ее Ривз слушал, когда писал первый акт фильма.

Empire поделился новыми кадрами «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном . В интервью с изданием Мэтт Ривз рассказал, кем вдохновлялся при создании образа Брюса Уэйна.

«Именно тогда я понял, что вместо плейбоя Брюса Уэйна, которого мы видели раньше, мне нужно сделать другого персонажа — пережившего великую трагедию и ставшего отшельником. Так что я начал проводить параллели с „Последними днями“ Гаса Ван Сента и думать над тем, что если бы Курт Кобейн жил в этом разрушающемся поместье», — поделился Ривз.

Ривз считает, что Роберт Паттинсон смог передать «отличный микс» из трех чувств — уязвимости, отчаяния и силы. По мнению постановщика, у актера есть все для того, чтобы передать дух рок-звезды Кобейна и дать понять зрителю, что одновременно с этим он может вести отшельнический образ жизни.

Бэтмен Ривза — самоучка и не светский человек, в отличие от героя из трилогии Кристофера Нолана. «Он строит все эти маленькие штуковины и тому подобное, в его напарниках один лишь Альфред. <…> Уэйн каждую ночь в течение двух лет выходил наружу, где в него стреляли, его избивали, кололи и жгли, и это видно [по его костюму]», — рассказал режиссер.

Недавно Empire показал обложки с Бэтменом и Женщиной-кошкой, а также выложил постер предстоящего блокбастера. Премьера запланирована на 3 марта.