перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мэтт Ривз показал новые кадры из «Бэтмена» и рассказал, с кого списывал образ Брюса Уэйна 19:11
Комикс по фильму «Брат», «безумный» перезапуск «Пипца» и другие новости дня
18:25 дайджест
Том Фелтон приехал в Москву и ответил на вопросы фанатов. Посмотрите, как прошла их встреча 17:16
В 2023 году выйдет фильм о детстве майора Грома 16:49
Телеканал Ю/YouTube
Publico: миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии 16:20
Вышел новый выпуск шоу «Правило 34». В этот раз о секспросвете поговорили с комиком Лукой Хиникадзе 16:13
Mash: Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом 15:16
СМИ: Галь Гадот вернется к роли Чудо-женщины в фильме «Шазам! Ярость богов» 14:46
Идрак Мирзализаде продает свой аннулированный вид на жительство в виде NFT 14:32
beyonce/Instagram
Бейонсе завела аккаунт в тиктоке 13:53
В России выйдет комикс по фильму «Брат» 13:45
Мэттью Вон пообещал перезапуск франшизы «Пипец». Режиссер сказал, что у него есть «безумная идея» 13:10
Криса Нота из «Секса в большом городе» вновь обвинили в сексуальном насилии 12:33
В России выявили 27 434 новых случая коронавируса 11:39
Кадр из сериала «Защитники»
Чарли Кокс и Ольга Куриленко снимутся в шпионском сериале Netflix 10:42
В Ирландии ввели комендантский час из‑за роста заболеваемости COVID-19 9:54
Россия вышла из Договора по открытому небу 9:06
Леонардо Ди Каприо прыгнул в замерзшее озеро на съемках «Не смотрите наверх», чтобы спасти собаку 3:21
TikTok запустит в США доставку еды. Заказать можно будет блюда по рецептам из соцсети 2:32
Thomas Bennie/Unsplash
Россия ограничит въезд в страну для иностранцев, приезжающих из Кении 1:40
Отключить рекламу

Мэтт Ривз показал новые кадры из «Бэтмена» и рассказал, с кого списывал образ Брюса Уэйна

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:11

Empire поделился новыми кадрами «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. В интервью с изданием Мэтт Ривз рассказал, кем вдохновлялся при создании образа Брюса Уэйна.

По словам режиссера, образ главного героя отчасти списан с лидера группы Nirvana Курта Кобейна. В первом тизере «Бэтмена» песня «Something in the Way» играет неспроста. Именно ее Ривз слушал, когда писал первый акт фильма.

«Именно тогда я понял, что вместо плейбоя Брюса Уэйна, которого мы видели раньше, мне нужно сделать другого персонажа — пережившего великую трагедию и ставшего отшельником. Так что я начал проводить параллели с „Последними днями“ Гаса Ван Сента и думать над тем, что если бы Курт Кобейн жил в этом разрушающемся поместье», — поделился Ривз.

Ривз считает, что Роберт Паттинсон смог передать «отличный микс» из трех чувств — уязвимости, отчаяния и силы. По мнению постановщика, у актера есть все для того, чтобы передать дух рок-звезды Кобейна и дать понять зрителю, что одновременно с этим он может вести отшельнический образ жизни.

Бэтмен Ривза — самоучка и не светский человек, в отличие от героя из трилогии Кристофера Нолана. «Он строит все эти маленькие штуковины и тому подобное, в его напарниках один лишь Альфред. <…> Уэйн каждую ночь в течение двух лет выходил наружу, где в него стреляли, его избивали, кололи и жгли, и это видно [по его костюму]», — рассказал режиссер.

Недавно Empire показал обложки с Бэтменом и Женщиной-кошкой, а также выложил постер предстоящего блокбастера. Премьера запланирована на 3 марта.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
Mika Vino
Необлюз с лейбла Gazgolder
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи

Другие материалы по темам

Люди
Мэтт Ривз
Гас Ван Сент
Роберт Паттинсон
Курт Кобейн
Кристофер Нолан
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить