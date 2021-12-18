Вышел новый выпуск шоу «Правило 34». В этот раз о секспросвете поговорили с комиком Лукой Хиникадзе

Бывший редактор TJ Николай Чумаков и комик Вера Котельникова обсудили с Хиникадзе половое воспитание в Грузии, разговоры «про это» с родителями и нестандартный первый сексуальный опыт.

Подкаст о сексуальном образовании «Правило 34» опубликовал новый выпуск на ютьюб-канале Labelsmart. Его гостем стал стендап-комик с медицинским образованием Лука Хиникадзе.

Это уже третий гость второго сезона шоу. До Хиникадзе в записи принимали участие видеоблогер Женя Гришечкина и рэпер Soda Luv. В планах выпустить еще 8 эпизодов с представителями разных творческих сфер — от артистов и журналистов до тиктокеров.

Продакшном занимается объединение Medium Quality, которое выпускает «Что было дальше?», «Внутри Лапенко», «Я себя знаю» и другие проекты. За пять дней до официальной премьеры выпуски можно посмотреть в приложении с короткими видео The Hole.

Название подкаста — это популярный мем о «правиле 34»: всякая беседа в интернете рано или поздно сводится к обсуждению порно.