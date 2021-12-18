Mash: Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом

Российского комика и резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, артист заболел еще 9 декабря. Он жаловался на кашель и общую слабость, но со временем его состояние ухудшилось, и врачи приняли решение поместить его в стационар.

В больнице Батрутдинову сделали КТ, которая показала 25-50% поражение легких. Состояние комика оценивается как среднетяжелое. В настоящее время он все еще находится в больнице.

За последние сутки в России выявили 27 434 новых случая коронавируса. Умерли 1076 человек, выздоровели — 38 041.