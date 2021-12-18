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Mash: Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:16

Российского комика и резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, артист заболел еще 9 декабря. Он жаловался на кашель и общую слабость, но со временем его состояние ухудшилось, и врачи приняли решение поместить его в стационар.

В больнице Батрутдинову сделали КТ, которая показала 25-50% поражение легких. Состояние комика оценивается как среднетяжелое. В настоящее время он все еще находится в больнице.

За последние сутки в России выявили 27 434 новых случая коронавируса. Умерли 1076 человек, выздоровели — 38 041.

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