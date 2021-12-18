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TikTok запустит в США доставку еды. Заказать можно будет блюда по рецептам из соцсети

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:32

Видеосервис TikTok запустит в США сервис доставки еды TikTok Kitchen совместно с Virtual Dining Concepts. Он появится в марте 2012 года и предложит блюда, приготовленные по рецептам из соцсети. Об этом сообщил Bloomberg.

В планах компании запустит к концу 2022 года более тысячи кухонь, на которых будут готовить запеченную пасту с фетой, чипсы из макарон с сыром, гамбургеры, кукурузные ребрышки с пармезаном и другие блюда.

Предполагается, что сервис заработает по всей стране. На первоначальном этапе в США откроются 300 точек TikTok Kitchen. Стоимость блюд в сети будет «сопоставима с другими брендами Virtual Dining Concepts: бургер в них стоит около 500 рублей.

Компания намерена обновлять меню сервиса ежеквартально. Таким образом сервис будет адаптироваться под меняющиеся тренды и добавлять в каталог наиболее популярные блюда в данный момент.

Прибыль от этого бизнеса TikTok рассчитывает направить на поддержку видеоблогеров, которые занимаются кулинарией и выкладывают ролики с рецептами на платформе. «Это инвестиция в их бизнес», — отметил соучредитель Virtual Dining Concepts Роберт Эрл.

Неизвестно, каким именно образом TikTok будет поощрять авторов популярных рецептов, которые будут использованы в TikTok Kitchen, и как будет определять, кто именно из создателей видео придумал оригинальный рецепт и кто определил его успех на площадке.

По информации издания, имена создателей блюд не будут упомянуты в меню нового сервиса. TikTok пока не прокомментировал это утверждение.

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