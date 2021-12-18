Конкурс красоты «Мисс мира» перенесли из‑за COVID-19 у четверти участниц

Конкурс красоты «Мисс мира» отложили из‑за того, что у 23 из 97 участниц выявили коронавирус. Об этом организаторы мероприятия сообщили в официальном инстаграм-аккаунте.

Финал конкурса должен был состояться в Пуэрто-Рико 17 декабря 2021 года, однако теперь он перенесен на 2022 год. Планируется провести шоу в ближайшие три месяца. Оно станет юбилейным, 70-м в истории «Мисс мира».

Среди заразившихся, по информации «Би-би-си», — мисс Малайзия Лаванья Сивайи и мисс Индонеезия Присцилла Карла Йулес. Помимо претенденток на корону «Мисс мира», положительные тесты на COVID-19 сдали некоторые люди, занимавшиеся организацией шоу.

Всего коронавирус был обнаружен у 38 человек, заявила эпидемиолог Мелисса Марзан из пуэрто-риканского департамента здравоохранения. Решение о переносе мероприятия приняли решение самостоятельно организаторы конкурса, в не местные власти, подчеркнула она.

«Следующий шаг, в соответствии с медэкспертами, — это незамедлительный карантин, ожидающееся наблюдение и дальнейшее тестирование», — заявили представители «Мисс мира».