В Минздраве ЮАР заявили, что «Омикрон»-штамм приводит к госпитализации в 11 раз реже, чем «Дельта»

В Минздраве ЮАР заявили, что заразившиеся «Омикрон»-штаммом коронавируса попадают в больницу в 11 раз реже, чем инфицированные «Дельта»-штаммом. Об этом сообщил Bloomberg.

В стране на протяжении двух недель увеличивается число заболевших COVID-19, при этом в больницах оказывается все меньше людей. В ходе новой волны в ЮАР госпитализация потребовалась только 1,7% пациентов.

После появления «Дельта»-штамма в стране госпитализировали порядка 19% заболевших. Распространение «Омикрона» при этом происходит очень быстро: на второй неделе новой волны в ЮАР каждый день заболевали свыше 20 тыс. человек (при «Дельте» — 4400).

Тем не менее власти Южно-Африканской республики подчеркнули, что отмечают «очень незначительное» увеличение количества смертей. Кроме того, в стране наблюдают уменьшение доли людей, которым необходим кислород.

В настоящее время в больницах ЮАР находятся около 7600 пациентов с коронавирусом. Специалисты отмечают, что 90% людей, скончавшихся после госпитализации, были не вакцинированы или частично привиты.