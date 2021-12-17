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Барак Обама поделился любимыми песнями 2021 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:35

Экс-президент США Барак Обама опубликовал в инстаграме плейлист с любимыми песнями уходящего года.

«Мне всегда нравилось слушать самую разную музыку, поэтому неудивительно, что в этом году я слушал всего понемногу. Надеюсь, вы найдете нового исполнителя или песню, которую добавите в свой плейлист», — написал он.

В списке Обамы можно увидеть рэпера Lil Nas X с хитом «Montero», японскую певицу Mitski с песней «The Only Heartbreaker» и американскую группу The War on Drugs с треком «I Don’t Live Here Anymore».

Среди исполнителей экс-президент также выделил Lizzo, Cardi B, Yebba, Genesis Owusu, Brandi Carlile, Mdou Moctar и других музыкантов.

Днем ранее он поделился списком лучших фильмов 2021 года. В него вошло 14 картин, включая «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга, «Власть пса» Джейна Кэмпиона, «Последнюю дуэль» Ридли Скотта, «Свинью» с Николасом Кейджем, а также претендента на «Оскар» от Японии «Сядь за руль моей машины».

В 2020 году Обама тоже публиковал список лучших песен уходящего года. Тогда он отметил, что в плейлисте есть песни, которые ему посоветовала младшая дочь Саша. В списке можно найти треки Джесси Уэйр, Фиби Бриджерс, Waxahatchee, Little Simz, J.Cole, Lil Baby, совместную работу Spillage Village, JID и Earthgang, Мака Миллера, Андерсона Пака и Bad Bunny.

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