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Минюст внес в реестр иноагентов организацию «Лилит»* и общественное движение «Маяк»*

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:31

Министерство юстиции внесло в реестр НКО-иноагентов Автономную некоммерческую организацию по реализации социально-правовых программ «Лилит»*.

Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений иноагентов включили Дальневосточное общественное движение «Маяк»*, входящее в состав «Российской ЛГБТ-сети»*. Оно защищает права ЛГБТК+ людей и женщин, которые пострадали от насилия.

«Маяк» стал четвертым в списке незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Ранее в него внесли движение «Голос»*, медиапроект «ОВД-Инфо»* и «Российскую ЛГБТ-сеть»*.

*«Лилит» признана Минюстом НКО-иноагентом.

*«Маяк», «Голос», «ОВД-Инфо» и «Российская ЛГБТ-сеть» внесены Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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