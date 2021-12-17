перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Барак Обама поделился любимыми песнями 2021 года 22:35
В Минздраве ЮАР заявили, что «Омикрон»-штамм приводит к госпитализации в 11 раз реже, чем «Дельта» 22:07
Meta предупредила 50 тыс. пользователей, что за ними могла вестись слежка 21:53
Минюст внес в реестр иноагентов организацию «Лилит»* и общественное движение «Маяк»* 21:31
В Госдуму вновь внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и неженатых 21:06
Вышел тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация» 20:58
Приговор Алехиной и Штейн, тизер приквела «Ведьмака» и другие новости дня
20:05 дайджест
В Москве состоится открытая запись подкаста про популярную зарубежную музыку «Фан-зона» 19:45
Александр Цекало разработает сериал о крушении «Титаника» 19:39
В Австралии обнаружили многоножку с рекордным количеством лапок. Их у нее более 1300! 18:44
Villen The Dragon/YouTube
Вышел первый тизер сериала «Ведьмак: Кровавое происхождение» 18:10
Антоха МС и Blago White выпустили фит «Веселей» 17:57
Гречка рассказала, что Земфира извинилась перед ней в 2019 году 17:30
Вышел первый трейлер анимационной комедии «The House» от Netflix 17:27
Госдума приняла закон о Fan ID. По нему будут продавать билеты на спортивные мероприятия 16:58
officialspikelee/Instagram
Спайк Ли подписал многолетний контракт с Netflix. Он будет креативным продюсером и режиссером 16:52
Участницу Pussy Riot Марию Алехину и мундепа Люсю Штейн приговорили к административному аресту 16:33
Ученые: к концу XXI века на Земле могут исчезнуть 1500 языков 16:08
Saint JHN выпустил сингл «The Best Part of Life» 16:08
Роскомнадзор в очередной раз пригрозил YouTube блокировкой — из‑за ситуации с RT 15:51
Отключить рекламу

В Госдуму вновь внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и неженатых

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:06

На рассмотрение в Госдуме повторно внесли законопроект о запрете пользования услугами суррогатных матерей для иностранцев и пар, не заключивших брак. Об этом стало известно из документов на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Законопроект не коснется тех пар, в которых один из супругов — гражданин России. В этом случае партнерство с иностранным гражданином или лицом без гражданства не повлияет на возможность завести детей с помощью суррогатного материнства.

Авторами новой инициативы стали Петр Толстой, Василий Пискарев и бывшая уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Они предложили предоставлять гражданство РФ всем детям российских суррогатных матерей, рожденным или вынашиваемым для иностранцев и лиц без гражданства.

По мнению авторов законопроекта, «введение обязательного получения гражданства России указанными детьми позволит российским компетентным органам осуществлять контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей».

Это необходимо, по словам депутатов, чтобы предотвратить эпизоды торговли детьми и сохранить жизнь детям. «Количество выявленных случаев представляется доказательным и обоснованным для введения полного запрета», — подчеркнули в законопроекте.

Госдума уже рассматривала подобный законопроект в июне 2021 года. Над ним также работали Толстой и Пискарев. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей в декабре рекомендовал отклонить документ.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Люди
Петр Толстой
Василий Пискарев
Анна Кузнецова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить