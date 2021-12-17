В Госдуму вновь внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и неженатых

На рассмотрение в Госдуме повторно внесли законопроект о запрете пользования услугами суррогатных матерей для иностранцев и пар, не заключивших брак. Об этом стало известно из документов на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Законопроект не коснется тех пар, в которых один из супругов — гражданин России. В этом случае партнерство с иностранным гражданином или лицом без гражданства не повлияет на возможность завести детей с помощью суррогатного материнства.

Авторами новой инициативы стали Петр Толстой, Василий Пискарев и бывшая уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Они предложили предоставлять гражданство РФ всем детям российских суррогатных матерей, рожденным или вынашиваемым для иностранцев и лиц без гражданства.

По мнению авторов законопроекта, «введение обязательного получения гражданства России указанными детьми позволит российским компетентным органам осуществлять контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей».

Это необходимо, по словам депутатов, чтобы предотвратить эпизоды торговли детьми и сохранить жизнь детям. «Количество выявленных случаев представляется доказательным и обоснованным для введения полного запрета», — подчеркнули в законопроекте.

Госдума уже рассматривала подобный законопроект в июне 2021 года. Над ним также работали Толстой и Пискарев. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей в декабре рекомендовал отклонить документ.