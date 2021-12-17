перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Госдуму вновь внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и неженатых 21:06
Вышел тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация» 20:58
Приговор Алехиной и Штейн, тизер приквела «Ведьмака» и другие новости дня
20:05 дайджест
В Москве состоится открытая запись подкаста про популярную зарубежную музыку «Фан-зона» 19:45
Александр Цекало разработает сериал о крушении «Титаника» 19:39
В Австралии обнаружили многоножку с рекордным количеством лапок. Их у нее более 1300! 18:44
Villen The Dragon/YouTube
Вышел первый тизер сериала «Ведьмак: Кровавое происхождение» 18:10
Антоха МС и Blago White выпустили фит «Веселей» 17:57
Гречка рассказала, что Земфира извинилась перед ней в 2019 году 17:30
Вышел первый трейлер анимационной комедии «The House» от Netflix 17:27
Госдума приняла закон о Fan ID. По нему будут продавать билеты на спортивные мероприятия 16:58
officialspikelee/Instagram
Спайк Ли подписал многолетний контракт с Netflix. Он будет креативным продюсером и режиссером 16:52
Участницу Pussy Riot Марию Алехину и мундепа Люсю Штейн приговорили к административному аресту 16:33
Ученые: к концу XXI века на Земле могут исчезнуть 1500 языков 16:08
Saint JHN выпустил сингл «The Best Part of Life» 16:08
Роскомнадзор в очередной раз пригрозил YouTube блокировкой — из‑за ситуации с RT 15:51
Кадр из сериала «Убивая Еву»
Вышел первый тизер финального сезона «Убивая Еву» 15:29
Тестировщица Meta рассказала о сексуальных домогательствах в метавселенной Horizon Worlds 15:17
Стоматолог из Москвы умер после нападения недовольного пациента 15:10
Группа «Электрофорез» выпустила новогодний сингл «Фейерверк» 15:02
Отключить рекламу

Вышел тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:58

Студия Illumination поделилась новым тизером мультфильма «Миньоны: Грювитация». Релиз картины состоится 1 июля 2022 года.

Действие мультфильма развернется в 1970-х годах. Сюжет расскажет о двенадцатилетнем Грю, который стремится стать суперзлодеем и вступить в организацию «Злобная шестерка». Для этого он зовет на помощь своих последователей миньонов, но все идет не по плану.

Режиссерами фильма выступили Кайл Балда, который раньше работал над франшизами «Гадкий я» и «Миньоны», и Брэд Эблесон. К озвучке Грю вновь вернулся Стив Кэрелл.

Премьеру мультфильма не раз переносили. Сначала он должен был выйти в прокат 3 июля 2020 года, но релиз решили отложить до июля 2021 года из‑за пандемии. Позже премьеру вновь перенесли на 1 июля 2022 года.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Кайл Балда
Стив Кэрелл
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить