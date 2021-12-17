Приговор Алехиной и Штейн, тизер приквела «Ведьмака» и другие новости дня

Марию Алехину и Люсю Штейн признали виновными в демонстрации нацистской символики. Их приговорили к 15 и 14 суткам административного ареста соответственно.

Госдума приняла законопроект о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий. Паспорт болельщика начнет действовать с 1 июня 2022 года.

Московский суд приговорил сооснователя ночного клуба и одноименного лейбла «Газгольдер» Евгения Антимония к трем годам колонии. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями.

На 99-м году жизни скончался польско-американский предприниматель и профессиональный игрок в покер Генри Оренштейн. Он создал серию игрушек «Трансформеры», которая положила начало одноименной медиафраншизе.

Бета-тестировщица Meta рассказала о сексуальных домогательствах в метавселенной Horizon Worlds. В начале декабря компания открыла доступ к платформе в США и Канаде для всех, кому исполнилось 18 лет.

Австралийские ученые пришли к выводу, что из 7000 официально зарегистрированных языков примерно половина находится под угрозой вымирания. К концу столетия 1500 языков могут окончательно исчезнуть.

Гречка рассказала, что Земфира извинилась перед ней за слова об «ужасных голосе и внешности». Когда Гречка услышала критику, то ей стало стыдно: она сама считала себя некрасивой, а свою внешность — проблемной.

Спайк Ли заключил многолетнее соглашение с Netflix. Он будет режиссировать и продюсировать проекты стриминговой платформы. Netflix, в свою очередь, обязался финансово поддерживать его компанию по развитию новых талантов.

В сети появилось сразу несколько тизеров и трейлеров. Среди них ролики о четвертом сезоне «Убивая Еву», анимационной антологии «The House» и сериала-приквела «Ведьмак: Кровавое происхождение».

Новые альбомы вышли у Макса Коржа и Гречки, а Noize MC дополнил свою пластинку «Выход в город» 10 ранее не изданными песнями. Свежие треки выпустили Сергей Лазарев и Влад Топалов, «Электрофорез», Saint JHN, Антоха MC и Blago White, Cream Soda и «Казускома», а Feduk и Slava Marlow записали свою интерпретацию хита Эда Ширана «Shivers».