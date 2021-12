Александр Цекало разработает сериал о крушении «Титаника»

Российский телеведущий и продюсер Александр Цекало разработает сериал о крушении океанского лайнера «Титаник», которое произошло в 1912 году. Об этом сообщила «Российская газета».

Проект назовут «Dead Reckoning» («Час расплаты»). Он будет основан на книге историка Николаса Барратта «The Lost Voices from the Titanic: The Definitive Oral History» («Утерянные голоса „Титаника“: внятные устные предания»), состоящей из свидетельств очевидцев трагедии.

Помимо Цекало, над сериалом поработает продюсер Эндрю Наннелли, выпустивший на Netflix «Камеры моего сердца» с Умой Турман. «Час расплаты» станет мистическим триллером, в котором реальные факты переплетутся со сверхъестественными событиями.

Среди персонажей истории будут исторические деятели и политики, в том числе Уинстон Черчилль и Герберт Уэллс, а также настоящие пассажиры «Титаника». Истории некоторых жертв кораблекрушения расскажут в кино впервые.