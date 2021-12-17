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В Австралии обнаружили многоножку с рекордным количеством лапок. Их у нее более 1300!

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:44

Ученые обнаружили в Австралии многоножку-рекордсмена. У этого членистоногого самое большое число лапок за всю историю научных наблюдений — целых 1306. Об этом сообщил SRSLY.

Ранее специалистам были известны только особи с максимум 750 ногами. Прежнюю рекордсменку, многоножку Illacme plenipes, нашли в лесу в Калифорнии. Новый лидер по числу ножек относится к виду Eumillipes Persephone.

Исследование многоножки провели под руководством энтомолога из Политического университета Вирджинии Пола Марека. По словам ученых, подсчитать количество лапок у животного было настоящим испытанием из‑за того, что многоножки любят скручиваться.

Всего специалисты изучили четыре особи: двух самцов и двух самок. Все они были разного возраста и имели разную длину. Их тела отличались также числом сегментов: у самой маленькой их было 198 (у нее насчитали 778 ног), у крупнейшей — 330.

Исследователи допускают, что могли ошибиться в подсчетах. По их мнению, у многоножки-рекордсменки может появиться еще больше ног. Эти членистоногие растут на протяжении всей жизни и увеличивают число конечностей.

Ученые считают, что представители вида Eumillipes Persephone могут жить дольше других многоножек — это, вероятно, и обусловливает их длину и число ножек. Предположительно они живут от пяти до десяти лет (прочие виды — лишь по два года).

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