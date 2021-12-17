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Антоха МС и Blago White выпустили фит «Веселей»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:57

Хип-хоп-исполнители Антоха MC и Blago White представили совместный трек «Веселей». Послушать его можно на всех популярных цифровых площадках.

Как рассказали «Собаке.ru» представители музыкантов, название трека соответствует вектору музыкального движения артистов в ближайшее будущее. Главной задумкой обложки было сделать ее веселой, яркой и, что самое главное, рисованной — идею реализовал художник Владимир Ярисую.

«Скажите люди планете всей/Ей нужен ты намного веселей», — поют артисты в припеве.

Трек был записан на даче у Антона Кузнецова (настоящее имя Антохи МС) в конце лета. Править вокал, аранжировку и сводить песню пришлось уже дистанционно.

«Благо приехал на такси среди ночи, был цапнут моим псом Филей за попку — так получился трек, который для всех нас стал ярким моментом и запал прямо в сердце», — поделился Кузнецов.

По словам артистов, коллаборация задумывалась уже давно. Однако возможно это стало только после разрешения конфликта с продюсером Антохи МС.

6 ноября Антон Кузнецов расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко. Он специально взял кредит на 3 млн рублей, чтобы сделать это досрочно и «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни». Права на все выпущенные песни музыканта и его псевдоним остались у Шумейко.

Спустя несколько дней стало известно, что Эдуард Шумейко предложил Антохе МС вернуть права на исполнение песен, использование псевдонима, а также восстановить доступ к социальным сетям. На каких условиях, неизвестно.

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