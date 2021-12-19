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МХАТ покажет «Женщин Есенина» по книге Захара Прилепина. Что это за спектакль?

Денис Ламехов
Сегодня в 12:41

21 декабря МХАТ им. Максима Горького покажет премьеру спектакля «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина в постановке режиссера Галины Полищук. «Афиша Daily» рассказывает, что это за работа.

Основа сценария — труд Прилепина из серии ЖЗЛ «Сергей Есенин. Обещая встречу впереди». Полищук рассказывает, что ей было важно соединить мироощущение Есенина, революционность того времени (и центральное место в нем поэта), модернизм, конструктивизм с постмодернистским холодом текущего момента.

Создатели опирались на образ поэта-солнца. Сам спектакль начинается с песни на стихи Есенина «Погасло солнце» — с финала его жизни.

«Он жил так, чтобы пережить свое время — об этом он мечтал еще при жизни. Соответственно и принадлежать он не мог никому. Отсюда для меня и вытекает финал: „он любит ту, чью перчатку сейчас держит в руке“. Он не помнит, чья эта перчатка»
Галина Полищук
режиссер-постановщик спектакля
© Петр Захаров

Над спектаклем, помимо Полищук, работали автор инценировки Елена Исаева, художник-постановщик Айгарс Озолиньш, художник по костюмам Ирэна Белоусова.

Исаева убеждена, что каждая новая женщина для Есенина — попытка уйти не только от бытовой бесприютности, но и от внутренней — от «космического одиночества».

«От этого тяжелого груза Есенин пытался освободиться с помощью любящих его женщин — любящих самоотверженно, по-настоящему. Но мог ли он так же любить, если масштаб его личности не умещался ни в одной отдельно взятой любви, ни в одной стране, ни на одной планете и вообще во времени?», — говорит она.

© Петр Захаров

Мать поэта Татьяну Федоровну Титову играют Екатерина Стриженова и Лидия Кузнецова, Айседору Дункан — Екатерина Волкова и Эльвира Цымбал, Галину Бениславскую — Агния Кузнецова и Кристина Пробст.

Роль Анны Изрядновой исполняет Мария Янушевская, Зинаиды Райх — Алиса Гребенщикова, Софьи Толстой — Наталия Медведева. Самого поэта играет Андрей Вешкурцев.

Через призму родительских отношений, [Есенин] строил уже свои <…> часто не доверял, обвинял и ревновал, сравнивая всех женщин с матерью. Следуя за Есениным, за его отношениями с женщинами, мы пытаемся понять, кто виноват в его смерти. Почему ушел так рано.
Екатерина Стриженова
исполнительница роли матери Сергея Есенина

«Я сама была замужем за революционером и поэтом Эдуардом Лимоновым. Красивой женщине всегда хочется быть рядом с гением», — говорит Екатерина Волкова, исполнительница роли Айседоры Дункан.

Она добавляет: «Айседора давала Есенину недостающую с детства материнскую любовь и принимала его безусловно. Он бил ее, а она все равно целовала этот кулак и прощала ему все. В какой‑то момент это начало разрушать их жизни. Она не винила его, лишь себя: „Это моя вина, что я увезла его из России, моя вина“».

© Петр Захаров

Кристина Пробст, сыгравшая роль Галины Бениславской, рассказывает, что в рамках подготовки к роли изучала биографии самоубийц, которым удалось выжить: «Все они думают: „Господи, я не хочу умирать, хоть бы выжить и упасть на какой‑нибудь куст…“. А Бениславская стреляет в себя и после осечки пишет об этом в дневнике, перезаряжает и стреляет снова. <…> Они с Есениным беседовали о самоубийстве, постепенно к этому шли».

Исполнитель роли Есенина Андрей Вешкурцев убежден, что поэт бессознательно видел в каждой женской фигуре мать, тепла которой он был лишен — таким образом, все его попытки спастись, ухватившись за женщину, как за соломинку, были обречены. Он добавляет: «Судьба — это характер. И если его поменять, то не было бы Сережи Есенина, которого мы знаем».

Показы «Женщин Есенина» пройдут 21, 22, 23, 28 и 29 декабря. Продолжительность спектакля: 2 часа 50 минут, с антрактом. Возрастная маркировка 16+. Билеты на постановку доступны по ссылке.

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