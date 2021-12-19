МХАТ покажет «Женщин Есенина» по книге Захара Прилепина. Что это за спектакль?

21 декабря МХАТ им. Максима Горького покажет премьеру спектакля «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина в постановке режиссера Галины Полищук. «Афиша Daily» рассказывает, что это за работа. Основа сценария — труд Прилепина из серии ЖЗЛ «Сергей Есенин. Обещая встречу впереди». Полищук рассказывает, что ей было важно соединить мироощущение Есенина, революционность того времени (и центральное место в нем поэта), модернизм, конструктивизм с постмодернистским холодом текущего момента. Создатели опирались на образ поэта-солнца. Сам спектакль начинается с песни на стихи Есенина «Погасло солнце» — с финала его жизни.

«Он жил так, чтобы пережить свое время — об этом он мечтал еще при жизни. Соответственно и принадлежать он не мог никому. Отсюда для меня и вытекает финал: „он любит ту, чью перчатку сейчас держит в руке“. Он не помнит, чья эта перчатка» Галина Полищук режиссер-постановщик спектакля

© Петр Захаров

Над спектаклем, помимо Полищук, работали автор инценировки Елена Исаева, художник-постановщик Айгарс Озолиньш, художник по костюмам Ирэна Белоусова. Исаева убеждена, что каждая новая женщина для Есенина — попытка уйти не только от бытовой бесприютности, но и от внутренней — от «космического одиночества». «От этого тяжелого груза Есенин пытался освободиться с помощью любящих его женщин — любящих самоотверженно, по-настоящему. Но мог ли он так же любить, если масштаб его личности не умещался ни в одной отдельно взятой любви, ни в одной стране, ни на одной планете и вообще во времени?», — говорит она.

© Петр Захаров

Мать поэта Татьяну Федоровну Титову играют Екатерина Стриженова и Лидия Кузнецова, Айседору Дункан — Екатерина Волкова и Эльвира Цымбал, Галину Бениславскую — Агния Кузнецова и Кристина Пробст. Роль Анны Изрядновой исполняет Мария Янушевская, Зинаиды Райх — Алиса Гребенщикова, Софьи Толстой — Наталия Медведева. Самого поэта играет Андрей Вешкурцев.

Через призму родительских отношений, [Есенин] строил уже свои <…> часто не доверял, обвинял и ревновал, сравнивая всех женщин с матерью. Следуя за Есениным, за его отношениями с женщинами, мы пытаемся понять, кто виноват в его смерти. Почему ушел так рано. Екатерина Стриженова исполнительница роли матери Сергея Есенина

«Я сама была замужем за революционером и поэтом Эдуардом Лимоновым. Красивой женщине всегда хочется быть рядом с гением», — говорит Екатерина Волкова, исполнительница роли Айседоры Дункан. Она добавляет: «Айседора давала Есенину недостающую с детства материнскую любовь и принимала его безусловно. Он бил ее, а она все равно целовала этот кулак и прощала ему все. В какой‑то момент это начало разрушать их жизни. Она не винила его, лишь себя: „Это моя вина, что я увезла его из России, моя вина“».

© Петр Захаров