Участницу Pussy Riot Марию Алехину и мундепа Люсю Штейн приговорили к административному аресту

Тверской районный суд Москвы признал участницу Pussy Riot Марию Алехину и муниципальную депутатку Люсю Штейн виновными в демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Об этом пишет ОВД-инфо* со ссылкой на другого участника панк-коллектива Александра Софеева.

Алехину и Штейн приговорили к административному аресту — 15 суток назначили первой, 14 — второй.

Поводом для протокола в отношении Алехиной стала фотография с Александром Лукашенко и индийскими свастиками, которую она разместила в соцсетях в 2015 году.

На Штейн протокол составили из‑за опубликованного в 2018 году скриншота из видео, на котором с помощью фотошопа ей пририсовали нацистскую фуражку. На картинке была надпись «Люся Штейн депутат фашист» (орфография сохранена). По словам мундепа, это чей‑то фан-арт.

Обеих девушек задержали накануне в Москве и доставили в ОВД «Тверской».

В сентябре суд приговорил Алехину и Штейн к году ограничения свободы по «санитарному делу». Им запретили покидать свои квартиры с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.

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