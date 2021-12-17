перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Госдума приняла закон о Fan ID. По нему будут продавать билеты на спортивные мероприятия 16:58
officialspikelee/Instagram
Спайк Ли подписал многолетний контракт с Netflix. Он будет креативным продюсером и режиссером 16:52
Участницу Pussy Riot Марию Алехину и мундепа Люсю Штейн приговорили к административному аресту 16:33
Ученые: к концу XXI века на Земле могут исчезнуть 1500 языков 16:08
Saint JHN выпустил сингл «The Best Part of Life» 16:08
Роскомнадзор в очередной раз пригрозил YouTube блокировкой — из‑за ситуации с RT 15:51
Кадр из сериала «Убивая Еву»
Вышел первый тизер финального сезона «Убивая Еву» 15:29
Тестировщица Meta рассказала о сексуальных домогательствах в метавселенной Horizon Worlds 15:17
Стоматолог из Москвы умер после нападения недовольного пациента 15:10
Группа «Электрофорез» выпустила новогодний сингл «Фейерверк» 15:02
Президент РАН: «Омикрон»-штамм мог появиться в ходе испытаний препаратов от варианта «Дельта» 13:59
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 8,5% 13:35
Noize MC дополнил «Выход в город» десятью новыми треками — и показал свежий клип 13:22
В Челябинске полицейская объявила голодовку из‑за выселения коллег из служебных квартир. Ее уволили 13:08
В Москве пассажир погиб, поранив ногу при входе в автобус 12:31
Умер создатель «Трансформеров» Генри Оренштейн 12:08
visuals/Unsplash
В России выявили 27 743 новых случая коронавируса 11:45
Вышел финальный трейлер боевика «Антитела». В главных ролях: Джон Малкович и Джонатан Рис-Майерс 11:27
Основатель «Газгольдера» и экс-продюсер Басты получил 3 года колонии 11:26
РПЦ предложила создать христианские общины в московских вузах 10:55
Отключить рекламу

Участницу Pussy Riot Марию Алехину и мундепа Люсю Штейн приговорили к административному аресту

Семён Гудошников
Сегодня в 16:33

Тверской районный суд Москвы признал участницу Pussy Riot Марию Алехину и муниципальную депутатку Люсю Штейн виновными в демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Об этом пишет ОВД-инфо* со ссылкой на другого участника панк-коллектива Александра Софеева.

Алехину и Штейн приговорили к административному аресту — 15 суток назначили первой, 14 — второй.

Поводом для протокола в отношении Алехиной стала фотография с Александром Лукашенко и индийскими свастиками, которую она разместила в соцсетях в 2015 году.

На Штейн протокол составили из‑за опубликованного в 2018 году скриншота из видео, на котором с помощью фотошопа ей пририсовали нацистскую фуражку. На картинке была надпись «Люся Штейн депутат фашист» (орфография сохранена). По словам мундепа, это чей‑то фан-арт.

Обеих девушек задержали накануне в Москве и доставили в ОВД «Тверской».

В сентябре суд приговорил Алехину и Штейн к году ограничения свободы по «санитарному делу». Им запретили покидать свои квартиры с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.

*«ОВД-инфо» признано Минюстом НКО, выполняющим функцию иностранного агента.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Минюст РФ
Люди
Мария Алехина
Александр Лукашенко
Александр Софеев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить