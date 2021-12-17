Saint JHN выпустил сингл «The Best Part of Life»

Рэпер Saint JHN выпустил на ютьюб-канале сингл «The Best Part of Life». В полночь песня появится на всех музыкальных стрим-сервисах.

В треке артист поет о признательности поклонникам и о вечных приключениях, о которых он рассказывает фанатам через музыку.

«Я поднял руку в воздух/Ты поднял свое сердце в воздух», — поет Saint JHN.