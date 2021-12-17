Вышел первый тизер финального сезона «Убивая Еву»

В ролике показали памятные вещи из прошлых сезонов шоу, включая розовое платье Вилланель, маску свиньи, открытки, мотоциклетный шлем и другие предметы. Все они сгорают в огне.

Би-би-си показала первый тизер финального четвертого сезона драмы «Убивая Еву». Премьера сериала состоится 27 февраля 2022 года.

Сериал «Убивая Еву» основывается на серии шпионских романов Люка Дженнингса и рассказывает о британской разведчице Еве, которой нужно поймать психопатку-убийцу Вилланелль. В главных ролях — Сандра О и Джоди Комер.

Главным сценаристом выступила Лаура Нил, известная по сериалам «Половое воспитание» и «Мой безумный дневник». Она заменила Сюзанн Хиткот, которая занималась адаптацией книги в третьем сезоне.