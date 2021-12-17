Стоматолог из Москвы умер после нападения недовольного пациента

41-летний стоматолог скончался в одной из больниц Москвы от ножевого ранения — на него напал пациент. Об этом в своем телеграм-канале сообщила столичная прокуратура.

13 декабря 59-летний житель Москвы ударил ножом в живот стоматолога частной клиники на Ясном проезде. Как отмечает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, пострадавший получил серьезное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«По предварительным данным, [нападавший] мужчина был недоволен результатом лечения», — сказали агентству в пресс-службе ГУ МВД.

Очевидцы вызвали полицию, и нападавший был задержан. Прокуратура возбудила уголовное дело части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК («Покушение на убийство»).

15 декабря Бабушкинский районный суд Москвы арестовал обвиняемого. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 февраля 2022 года включительно.

В связи со смертью потерпевшего Следственный комитет заменит статью обвинения на часть 1 статьи 105 УК («Убийство»). Нападавшему мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.