перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Стоматолог из Москвы умер после нападения недовольного пациента 15:10
Группа «Электрофорез» выпустила новогодний сингл «Фейерверк» 15:02
Президент РАН: «Омикрон»-штамм мог появиться в ходе испытаний препаратов от варианта «Дельта» 13:59
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 8,5% 13:35
Noize MC дополнил «Выход в город» десятью новыми треками — и показал свежий клип 13:22
В Челябинске полицейская объявила голодовку из‑за выселения коллег из служебных квартир. Ее уволили 13:08
В Москве пассажир погиб, поранив ногу при входе в автобус 12:31
Умер создатель «Трансформеров» Генри Оренштейн 12:08
visuals/Unsplash
В России выявили 27 743 новых случая коронавируса 11:45
Вышел финальный трейлер боевика «Антитела». В главных ролях: Джон Малкович и Джонатан Рис-Майерс 11:27
Основатель «Газгольдера» и экс-продюсер Басты получил 3 года колонии 11:26
РПЦ предложила создать христианские общины в московских вузах 10:55
Cream Soda записали коллаб с «Казускомой». Предновогодний и полный надежд! 10:34
В России создадут приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД по фото и видео 10:01
Robin Worral/Unsplash
Тарифы на сотовую связь могут увеличиться на 6–10% в начале года 9:57
Макс Корж выпустил новый альбом «Психи попадают в топ» — первый за четыре года 9:30
Feduk и Slava Marlow выпустили новую версию хита Эда Ширана «Shivers» 8:51
Гречка опубликовала мини-альбом «Закат Диснея» 3:34
Megan Thee Stallion заключила сделку с Netflix. Она будет продюсировать телесериалы и шоу 2:45
Александр Сокуров извинился перед главой СПЧ за слова на встрече с Владимиром Путиным 2:01
Отключить рекламу

Группа «Электрофорез» выпустила новогодний сингл «Фейерверк»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:02

Питерская синти-поп-группа «Электрофорез» выпустила сингл «Фейерверк». Трек вдохновлен знаменитой вампирской сагой и пропитан новогодним настроением.

Во время написания песни участники группы хотели сохранить магию этой саги, но в то же время добавить что‑то новое и рассказать историю о нелегкой жизни вампира от лица лирического героя.

«Это было похоже на так называемое „касание бога“, мы очень быстро записали эту песню и над ней было очень приятно работать. У нас сложилось супертворческая атмосфера во время записи», — отметили участники группы.

Последний альбом «Электрофореза» под названием «505» вышел в начале февраля. На пластинке представлено 13 треков, включая фит с группой Molchat Doma.

Ранее «Афиша Daily» поговорила с участниками «Электрофореза» о «505», Петербурге, русском роке и событиях в стране, а также попросила их прокомментировать песни с последнего альбома.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить