Группа «Электрофорез» выпустила новогодний сингл «Фейерверк»

Во время написания песни участники группы хотели сохранить магию этой саги, но в то же время добавить что‑то новое и рассказать историю о нелегкой жизни вампира от лица лирического героя.

«Это было похоже на так называемое „касание бога“, мы очень быстро записали эту песню и над ней было очень приятно работать. У нас сложилось супертворческая атмосфера во время записи», — отметили участники группы.

Последний альбом «Электрофореза» под названием «505» вышел в начале февраля. На пластинке представлено 13 треков, включая фит с группой Molchat Doma.

Ранее «Афиша Daily» поговорила с участниками «Электрофореза» о «505», Петербурге, русском роке и событиях в стране, а также попросила их прокомментировать песни с последнего альбома.