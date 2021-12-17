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Президент РАН: «Омикрон»-штамм мог появиться в ходе испытаний препаратов от варианта «Дельта»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:59

«Омикрон»-штамм коронавируса мог появиться в результате испытаний новых препаратов от «Дельта»-варианта. Об этом информагентству ТАСС сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Сейчас складывается впечатление, что вирус, действительно, был в каком‑то таком состоянии, когда его заставляли мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик. Здесь есть разные теории, начиная с конспирологии до более осмысленных. Это могло было быть связано с тем, что испытывалось какое‑то лекарственное средство в отношении „дельты“ в каком‑то мировом регионе. И вирус, который оказался под давлением таких новых лекарственных препаратов, сильно мутировал», — заявил Сергеев.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов ранее заявлял, что не видит доказательств искусственного происхождения штамма. По его словам, накапливание мутаций – это «нормальный ход развития событий». Он отметил, что с течением времени вирусы «адаптируются в человеческой популяции» и «вариант качнулся в сторону адаптации к человеческому организму».

С Щелкановым согласен вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его мнению, появление новых вариантов ковида — это подтверждение версии о его естественном происхождении.

«Омикрон», по сравнению с другими известными штаммами, содержит большое количество мутаций в шиповидном S-белке, который коронавирус использует для проникновения в клетку в процессе инфицирования. Это означает, что «Омикрон» потенциально может быть более заразным и лучше обходить защиту вакцин.

Первое заражение штаммом, изначально именовавшимся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько в ЮАР и Гонконге. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в более чем 77 странах, включая Россию, Великобританию и Германию.

По состоянию на 16 декабря в России было зафиксировано 25 пациентов с новым вариантом. Зараженные находятся в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону – все они под медицинским наблюдением.

В ВОЗ заявляли, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта», но, по предварительным данным, вызывает легкое течение болезни. Кроме того, в организации считают, что существующие вакцины эффективны против нового варианта.

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