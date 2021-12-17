перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Стоматолог из Москвы умер после нападения недовольного пациента 15:10
Группа «Электрофорез» выпустила новогодний сингл «Фейерверк» 15:02
Президент РАН: «Омикрон»-штамм мог появиться в ходе испытаний препаратов от варианта «Дельта» 13:59
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 8,5% 13:35
Noize MC дополнил «Выход в город» десятью новыми треками — и показал свежий клип 13:22
В Челябинске полицейская объявила голодовку из‑за выселения коллег из служебных квартир. Ее уволили 13:08
В Москве пассажир погиб, поранив ногу при входе в автобус 12:31
Умер создатель «Трансформеров» Генри Оренштейн 12:08
visuals/Unsplash
В России выявили 27 743 новых случая коронавируса 11:45
Вышел финальный трейлер боевика «Антитела». В главных ролях: Джон Малкович и Джонатан Рис-Майерс 11:27
Основатель «Газгольдера» и экс-продюсер Басты получил 3 года колонии 11:26
РПЦ предложила создать христианские общины в московских вузах 10:55
Cream Soda записали коллаб с «Казускомой». Предновогодний и полный надежд! 10:34
В России создадут приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД по фото и видео 10:01
Robin Worral/Unsplash
Тарифы на сотовую связь могут увеличиться на 6–10% в начале года 9:57
Макс Корж выпустил новый альбом «Психи попадают в топ» — первый за четыре года 9:30
Feduk и Slava Marlow выпустили новую версию хита Эда Ширана «Shivers» 8:51
Гречка опубликовала мини-альбом «Закат Диснея» 3:34
Megan Thee Stallion заключила сделку с Netflix. Она будет продюсировать телесериалы и шоу 2:45
Александр Сокуров извинился перед главой СПЧ за слова на встрече с Владимиром Путиным 2:01
Отключить рекламу

Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 8,5%

Семён Гудошников
Сегодня в 13:35

Центробанк России резко повысил ключевую ставку — с 7,5 до 8,5% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Решение объяснили тем, что инфляция превысила значения, которые ЦБ прогнозировал в октябре. Ставку повысили, рассчитывая вернуть инфляцию к 4%.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — предупреждают в ЦБ.

Решение о повышении ставки принимал совет директоров Центробанка. Представители регулятора не исключают, что на ближайших заседаниях (следующее намечено на 11 февраля) ставку могут вновь поднять.

Банк России уже седьмой раз за год увеличивает ключевую ставку. В последний раз это произошло 22 октября, а в первый раз — весной. Тогда ставка составляла 4,25% годовых. Сейчас она достигла максимального значения с осени 2017 года.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Центральный банк России
ИТАР-ТАСС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить