Центробанк России резко повысил ключевую ставку — с 7,5 до 8,5% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Решение объяснили тем, что инфляция превысила значения, которые ЦБ прогнозировал в октябре. Ставку повысили, рассчитывая вернуть инфляцию к 4%.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — предупреждают в ЦБ.

Решение о повышении ставки принимал совет директоров Центробанка. Представители регулятора не исключают, что на ближайших заседаниях (следующее намечено на 11 февраля) ставку могут вновь поднять.

Банк России уже седьмой раз за год увеличивает ключевую ставку. В последний раз это произошло 22 октября, а в первый раз — весной. Тогда ставка составляла 4,25% годовых. Сейчас она достигла максимального значения с осени 2017 года.