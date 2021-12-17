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Noize MC дополнил «Выход в город» десятью новыми треками — и показал свежий клип

Семён Гудошников
Сегодня в 13:22

Noize MC выпустил вторую часть альбома «Выход в город» — теперь на нем 20 треков, объединенных общей концепцией и картиной мира. Главный смысловой мотив — борьба против сковывающих обстоятельств и поиск свободы.

Как уточнили «Афише Daily» представители музыканта, все песни с альбома — это единая история, которая то отсылает к поэтам Серебряного века, то погружает в атмосферу тоталитарного киберпанка.

В создании релиза помогли White Punk, «Вереница» и даже нейросеть — она сгенерировала прог-рок для одной из композиций.

Вместе с обновлением пластинки вышел и свежий клип — на песню «Миокард». Это лайв-видео концерта Нойза, с кадрами с бэкстейджа, со сцены и из зала.

Первая часть «Выхода в город» увидела свет 19 ноября. Юрий Дудь назвал ее «сильнейшим и важнейшим высказыванием о том, что происходит вокруг».

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