Noize MC выпустил вторую часть альбома «Выход в город» — теперь на нем 20 треков, объединенных общей концепцией и картиной мира. Главный смысловой мотив — борьба против сковывающих обстоятельств и поиск свободы.

Как уточнили «Афише Daily» представители музыканта, все песни с альбома — это единая история, которая то отсылает к поэтам Серебряного века, то погружает в атмосферу тоталитарного киберпанка.

В создании релиза помогли White Punk, «Вереница» и даже нейросеть — она сгенерировала прог-рок для одной из композиций.