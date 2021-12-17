Noize MC выпустил вторую часть альбома «Выход в город» — теперь на нем 20 треков, объединенных общей концепцией и картиной мира. Главный смысловой мотив — борьба против сковывающих обстоятельств и поиск свободы.
Как уточнили «Афише Daily» представители музыканта, все песни с альбома — это единая история, которая то отсылает к поэтам Серебряного века, то погружает в атмосферу тоталитарного киберпанка.
В создании релиза помогли White Punk, «Вереница» и даже нейросеть — она сгенерировала прог-рок для одной из композиций.
Вместе с обновлением пластинки вышел и свежий клип — на песню «Миокард». Это лайв-видео концерта Нойза, с кадрами с бэкстейджа, со сцены и из зала.
Первая часть «Выхода в город» увидела свет 19 ноября. Юрий Дудь назвал ее «сильнейшим и важнейшим высказыванием о том, что происходит вокруг».