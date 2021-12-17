перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Группа «Электрофорез» выпустила новогодний сингл «Фейерверк» 15:02
Президент РАН: «Омикрон»-штамм мог появиться в ходе испытаний препаратов от варианта «Дельта» 13:59
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 8,5% 13:35
Noize MC дополнил «Выход в город» десятью новыми треками — и показал свежий клип 13:22
В Челябинске полицейская объявила голодовку из‑за выселения коллег из служебных квартир. Ее уволили 13:08
В Москве пассажир погиб, поранив ногу при входе в автобус 12:31
Умер создатель «Трансформеров» Генри Оренштейн 12:08
visuals/Unsplash
В России выявили 27 743 новых случая коронавируса 11:45
Вышел финальный трейлер боевика «Антитела». В главных ролях: Джон Малкович и Джонатан Рис-Майерс 11:27
Основатель «Газгольдера» и экс-продюсер Басты получил 3 года колонии 11:26
РПЦ предложила создать христианские общины в московских вузах 10:55
Cream Soda записали коллаб с «Казускомой». Предновогодний и полный надежд! 10:34
В России создадут приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД по фото и видео 10:01
Robin Worral/Unsplash
Тарифы на сотовую связь могут увеличиться на 6–10% в начале года 9:57
Макс Корж выпустил новый альбом «Психи попадают в топ» — первый за четыре года 9:30
Feduk и Slava Marlow выпустили новую версию хита Эда Ширана «Shivers» 8:51
Гречка опубликовала мини-альбом «Закат Диснея» 3:34
Megan Thee Stallion заключила сделку с Netflix. Она будет продюсировать телесериалы и шоу 2:45
Александр Сокуров извинился перед главой СПЧ за слова на встрече с Владимиром Путиным 2:01
lazarevsergey/Instagram
Сергей Лазарев и Влад Топалов выпустили совместный трек «Новый год» 1:06
Отключить рекламу

В Челябинске полицейская объявила голодовку из‑за выселения коллег из служебных квартир. Ее уволили

Виктория Шанина
Сегодня в 13:08

Майор полиции Челябинска Яна Кириллова объявила голодовку, после того как ее бывших коллег начали выселять из служебного жилья. Она рассказала об этом в интервью телеканалу «Дождь»*, в итоге ее уволили, пишет Znak.com.

Летом несколько бывших и действующих сотрудников челябинской полиции оказались под угрозой выселения из служебных квартир, которые они получили десять лет назад в доме на Российской улице. Некоторые сумели приватизировать жилье, но от других после увольнения из МВД городской муниципалитет потребовал освободить помещение.

Кириллова, работающая участковым уполномоченным, захотела поддержать бывших коллег. О борьбе майора и других полицейских в сентябре писали «Важные истории»*.

16 ноября Яна Кириллова записала видео, в котором заявила, что объявляет голодовку, и рассказала о произошедшей ситуации «Дождю». Спустя месяц стало известно об увольнении Кирилловой из органов МВД. По ее словам, поводом стал выговор и неполное служебное соответствие за интервью телеканалу.

«Я вышла с больничного и хотела взять два дня отдыха в счет переработок, у меня накопилось несколько десятков часов. Всего могу взять до десяти дней, но взяла только два. Остальные мне засчитали в прогул и уволили на основании выговора, который я получила после служебной проверки. Сказали, что я дала интервью „Дождю“ и критиковала власть. Я никого не критиковала, а просто рассказала о нашей ситуации», — поделилась Яна Кириллова.

В ГУ МВД сообщили, что Кириллова уволена «за грубое нарушение служебной дисциплины, выразившееся в отсутствии по месту службы без уважительных причин». Она планирует обратиться в суд и добиться восстановления на работе.

*«Дождь» и «Важные истории» внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Минюст РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить