В Челябинске полицейская объявила голодовку из‑за выселения коллег из служебных квартир. Ее уволили

Майор полиции Челябинска Яна Кириллова объявила голодовку, после того как ее бывших коллег начали выселять из служебного жилья. Она рассказала об этом в интервью телеканалу «Дождь»*, в итоге ее уволили, пишет Znak.com.

Летом несколько бывших и действующих сотрудников челябинской полиции оказались под угрозой выселения из служебных квартир, которые они получили десять лет назад в доме на Российской улице. Некоторые сумели приватизировать жилье, но от других после увольнения из МВД городской муниципалитет потребовал освободить помещение.

Кириллова, работающая участковым уполномоченным, захотела поддержать бывших коллег. О борьбе майора и других полицейских в сентябре писали «Важные истории»*.

16 ноября Яна Кириллова записала видео, в котором заявила, что объявляет голодовку, и рассказала о произошедшей ситуации «Дождю». Спустя месяц стало известно об увольнении Кирилловой из органов МВД. По ее словам, поводом стал выговор и неполное служебное соответствие за интервью телеканалу.

«Я вышла с больничного и хотела взять два дня отдыха в счет переработок, у меня накопилось несколько десятков часов. Всего могу взять до десяти дней, но взяла только два. Остальные мне засчитали в прогул и уволили на основании выговора, который я получила после служебной проверки. Сказали, что я дала интервью „Дождю“ и критиковала власть. Я никого не критиковала, а просто рассказала о нашей ситуации», — поделилась Яна Кириллова.

В ГУ МВД сообщили, что Кириллова уволена «за грубое нарушение служебной дисциплины, выразившееся в отсутствии по месту службы без уважительных причин». Она планирует обратиться в суд и добиться восстановления на работе.

*«Дождь» и «Важные истории» внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.