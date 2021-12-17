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В Москве пассажир погиб, поранив ногу при входе в автобус

Семён Гудошников
Сегодня в 12:31

В Москве пассажир автобуса скончался после того, как получил травму ноги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел вечером 14 декабря. По словам собеседника издания, мужчина поскользнулся при входе в автобус и поранил левую ногу. Readovka пишет, что москвич задел выступающую из пола острую планку.

Из вены на голени мужчины пошла кровь, одна из пассажирок сказала «Известиям», что предложила ему помощь, но тот заявил, что скорую вызывать не нужно. После этого пострадавший потерял сознание, прибывшие медики не смогли его спасти.

По данным «Известий», у погибшего было хроническое заболевание вен тромбофлебит. «112» и Readovka пишут, что мужчина был пьян.

Перед смертью пассажир успел позвонить жене. Сказал, что ударился при входе в автобус и пошла кровь. Перед потерей сознания мужчина проехал пару остановок.

Недавно в Петербурге шестилетний мальчик умер в частной стоматологии. Его сердце остановилось после введения общего наркоза.

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