Умер создатель «Трансформеров» Генри Оренштейн

В возрасте 98 лет скончался польско-американский создатель игрушек, предприниматель и профессиональный игрок в покер Генри Оренштейн. Об этом сообщил портал PokerGO News со ссылкой на его друга, президента PokerGO Мори Эскандани.

Оренштейн родился 13 октября 1923 года в Польше. В годы Второй мировой войны два его брата и две сестры погибли в концлагерях, а родители были убиты в холокост. Вместе с двумя выжившими братьями Генри Оренштейн эмигрировал в США.

После переезда Оренштейн начал заниматься бизнесом и добился большого успеха. Он получил более ста патентов, в том числе на серию игрушек «Трансформеры», которая положила начало одноименной медиафраншизе.

В 1984 году вышел первый оригинальный американский анимационный сериал о трансформерах. Через два года вышел японский мультфильм — альтернативное продолжение второго сезона шоу. В 2007 году вышел полнометражный боевик от режиссера Майкла Бэя, сиквелы которого выходили вплоть до 2017 года.