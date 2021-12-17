В России выявили 27 743 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 27 743 случая COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 743 меньше, чем вчера.
Количество заражений в Москве снизилось с 3322 до 2755. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Нижегородская область и Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 159 389. За сутки умерли 1080 человек, за все время — 295 104. Выздоровели 37 437 человек, за весь период — 8 914 225.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 271,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,8 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (11 млн).