В России выявили 27 743 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 27 743 случая COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 743 меньше, чем вчера.

Количество заражений в Москве снизилось с 3322 до 2755. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Нижегородская область и Пермский край.