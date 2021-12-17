Вышел финальный трейлер боевика «Антитела». В главных ролях: Джон Малкович и Джонатан Рис-Майерс

В сети появился финальный русский трейлер боевика «Антитела» про борьбу за иммунитет к смертельному вирусу. Посмотреть ролик можно тут.

Действие происходит в эпоху глобальной пандемии, которая затронула все человечество. Главарь крупной банды решает заполучить девушку с антителами к коронавирусу, но агент ФБР попытается остановить его.

«Два самых опасных человека на планете сойдутся в смертельной схватке за девушку, чей уникальный иммунитет — единственный шанс на спасение», — гласит описание трейлера.