Вышел финальный трейлер боевика «Антитела». В главных ролях: Джон Малкович и Джонатан Рис-Майерс

В сети появился финальный русский трейлер боевика «Антитела» про борьбу за иммунитет к смертельному вирусу. Посмотреть ролик можно тут.
Действие происходит в эпоху глобальной пандемии, которая затронула все человечество. Главарь крупной банды решает заполучить девушку с антителами к коронавирусу, но агент ФБР попытается остановить его.
«Два самых опасных человека на планете сойдутся в смертельной схватке за девушку, чей уникальный иммунитет — единственный шанс на спасение», — гласит описание трейлера.
Главные роли исполнили Джонатан Рис-Майерс («Викинги», «Матч-поинт») и Джон Малкович («Новый папа», «На линии огня»). Режиссером выступил Джон Кийес, сценарист — Мэттью Роджерс.
Премьера фильма в российских кинотеатрах запланирована на 6 января 2022 года.