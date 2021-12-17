РПЦ предложила создать христианские общины в московских вузах

В Русской православной церкви (РПЦ) подготовили проект документа, определяющий принципы создания и развития христианских общин в вузах. Об этом сообщается на сайте Московской городской епархии.

Отмечается, что создание общины «не обусловлено наличием университетского храма». Соответствующая инициатива может исходить как от студентов, преподавателей и сотрудников вуза, так и от администрации.

«Христианская община не может быть создана с нуля, работа по ее созданию обязательно должна ориентироваться на имеющихся христиан в составе профессорско-преподавательского состава и студенчества», — заявил глава епархиальной комиссии по работе с вузами и научным сообществом игумен Петр (Еремеев).

Он отметил, что деятельность общины важно встраивать в социальные сферы жизни учебного заведения. Речь в том числе об организации лекториев и студенческих строительных отрядов по восстановлению храмов, о создании тематических клубов, развитии проектов социального добровольчества.

«Жизнь и труды христианской общины вуза должны рассматриваться как важнейшее дело церковного служения. И все аспекты этого служения должны оцениваться в свете заповедей Христовых и служить духовному росту его участников и общественному благу», — сказал митрополит Дионисий.