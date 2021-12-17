Cream Soda записали коллаб с «Казускомой». Предновогодний и полный надежд!

«В надежде на то, что человечество победит коронавирус, мы бросаем всю свою веру и любовь в наступающий год Тигра!» — прокомментировали музыканты совместную композицию.

Электропоп-группа Cream Soda выпустила совместный трек с ретророкерами «Казускома». Он получил название «Год Тигра» и полон надежд на наступающий 2022-й.

За последние месяцы у Cream Soda вышло два клипа — на песню «Радуга», посвященную аэробике, и на трек «Подожгу» в стиле итальянского триллера.

«Казускома» тоже времени зря не теряли. В конце сентября свет увидел их клип «Примитив», а в начале ноября — «В следующий раз».