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В России создадут приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД по фото и видео

Виктория Шанина
Сегодня в 10:01

В России создадут федеральное приложение под неофициальным названием «Народный инспектор», с помощью которого можно будет штрафовать нарушителей ПДД по фото и видео.Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на поручение президента Владимира Путина.

Программа будет создана на базе «Помощника Москвы». Граждане смогут отправлять жалобы на водителей, которые нарушают правила стоянки зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» и на газонах, за неоплату парковки, выезд на обочину и выброс мусора из окна.

Отмечается, что по фото, отправленным с помощью приложения, штрафы будут выписываться без составления протокола. Внедрить систему и внести необходимые изменения в законодательство планируется до 1 июня 2022 года.

Чтобы зафиксировать нарушение, необходимо запустить приложение на смартфоне, выбрать тип административного правонарушения, сфотографировать его и отправить. По словам эксперта в области фото- видеофиксации Григория Шухмана, такой сложный алгоритм может стать потенциальной проблемой «Народного инспектора».

«Технологии типа программно-аппаратного комплекса „Помощник Москвы“ и его федерального варианта „Народный инспектор“ — это инструмент „пешеход против статичного нарушения“, поскольку водитель не вправе заниматься смартфоном, и сама технология не позволяет фиксировать динамичные нарушения», — сказал Шухман.

Ранее Минюст предложил ужесточить наказание за неоднократную езду с нечитаемыми номерами, излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, а также за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться.

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