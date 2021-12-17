Тарифы на сотовую связь могут увеличиться на 6-10% в начале года

Сотовые операторы планируют повысить тарифы на 6-10% в начале следующего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

Опрошенные изданием эксперты объясняют планы по увеличению тарифов экономическими и регуляторными причинами. К примеру, операторам нужно выполнять закон «Яровой», а хранение голосового и интернет-траффика абонентов требуют создания и эксплуатации хранилищ. Кроме того, компании готовятся к предоставлению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам, что тоже увеличит издержки.

Еще одна причина — расходы, связанные с повышением пропускной способности сети, которое пришлось осуществить из‑за перехода многих клиентов на удаленную работу и учебу. Также рост тарифов связывают с инфляцией, повышением ставок аренды и необходимостью инвестиций в современные технологии.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сказали, что у них пока нет подтверждения экономической обоснованности увеличения тарифов. Если в службу поступят жалобы, то она проведет анализ и может принять меры антимонопольного реагирования.

В Минцифры заявили, что готовят меры по поддержке телекоммуникационной отрасли. Какие именно, в материале «Известий» не уточняется.

По данным Mobile Research Group, в 2020 году тарифы на сотовую связь подорожали на 10%, а в 2021-м почти не изменились. Однако, как отмечает руководитель Content-Review Сергей Половников, был косвенный рост цен. «Многие ранее бесплатные сервисы, например доступ к онлайн-кинотеатрам, стали платными. Некоторые операторы, не повышая цен, сократили объемы пакетов предоставляемых абонентам услуг, минут и мегабайтов», — пояснил он.