Вышел шестой студийный альбом Макса Коржа «Психи попадают в топ». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

На пластинку попало 19 треков, в том числе, «Афган», «Лучший вайб», «Улицы без фонарей», «Жизнь не Голливуд» и «17 лет». Артист рассказал, что посвятил этот альбом своим фанатам.

«Родные мои, старые новые. Неважно. Все что вы отдаете мне, эмоции на концертах, эмоции при встречах, все самое лучшее в моей жизни, все самое худшее, все в этом альбоме. Спасибо что вы есть у меня. Название „Психи попадают в топ“ это о вас! Рвите! Кайфуйте!», — написал Макс Корж в своем инстаграме.