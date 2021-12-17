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Feduk и Slava Marlow выпустили новую версию хита Эда Ширана «Shivers»

Семён Гудошников
Сегодня в 8:51

Российские артисты Feduk и Slava Marlow записали свою интерпретацию трека Эда Ширана «Shivers». Послушать ее можно на всех популярных музыкальных площадках.

Feduk поделился своими размышлениями о треке и коллегах: «Мое отношение к Эду Ширану в чем‑то похоже на отношение к Slava Marlow. Это альтернативная поп-музыка, которая привлекает своей простотой, качественным звуком, хорошим продакшном и интересными мелодиями. Вот за что мне нравится Эд Ширан. Вот за что мне нравится Slava Marlow».

Оригинальная «Shivers» вошла в недавний альбом Ширана «=» («Equals»), который появился на стримингах 29 октября. Он стал первым за четыре года релизом в серии альбомов-символов, предыдущей была пластинка «÷» («Divide»).

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