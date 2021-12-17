Feduk и Slava Marlow выпустили новую версию хита Эда Ширана «Shivers»

Российские артисты Feduk и Slava Marlow записали свою интерпретацию трека Эда Ширана «Shivers». Послушать ее можно на всех популярных музыкальных площадках.

Feduk поделился своими размышлениями о треке и коллегах: «Мое отношение к Эду Ширану в чем‑то похоже на отношение к Slava Marlow. Это альтернативная поп-музыка, которая привлекает своей простотой, качественным звуком, хорошим продакшном и интересными мелодиями. Вот за что мне нравится Эд Ширан. Вот за что мне нравится Slava Marlow».