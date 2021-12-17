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Гречка опубликовала мини-альбом «закат диснея»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:34

Российская певица Гречка выпустила EP под названием «закат диснея». Он появился на музыкальных стриминговых сервисах. В мини-альбом вошли пять треков.

В «останови меня» артистка поет о любимом человеке, для которого «всегда дела были важней» ее. Песня «ночью» посвящена переживаниям после окончания отношений, лучше которых, как ей кажется, уже не будет.

Трек «не мое» продолжает главные темы релиза — боль от разрыва и разочарование в возлюбленном. В композиции «хватит 2» Гречка рассуждает о том, что «на ошибках все учатся», а также признается в суицидальных мыслях.

«Хватит будить меня по утрам. Я не хочу просыпаться. Вчерашний день убил меня, теперь он подозреваемый. Но никто не понимает меня лучше, чем он», — поет артистка.

Наконец, в заключительной песне EP «сама» Гречка называет жизнь «мечтою отравленной» и заявляет, что хотела бы, чтобы ее кто‑то искал. «А если не ищут, то я постараюсь все сделать сама», — заключает она.

В сентябре Гречка выпустила сингл «Это не любовь» — он также посвящен расставанию, но в новый альбом не вошел. В записи трека принял участие Семен Кокорин, известный как Даймонд.

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