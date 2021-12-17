Megan Thee Stallion заключила сделку с Netflix. Она будет продюсировать телесериалы и шоу

Американская рэп-артистка Megan Thee Stallion заключила сделку со стриминговым сервисом Netflix. Согласной ей, певица будет продюсировать контент специально для платформы. Об этом сообщил NME.

В планах Megan Thee Stallion — создание телевизионнх сериалов и других проектов. «У меня всегда была страсть к рассказыванию креативных и развлекательных историй, так что я взволнована партнерством с Netflix», — поделилась артистка.

Рэперша добавила, что погружение в кино- и телепроизводство станет следующим шагом на ее пути в качестве предпринимателя. «Я не могу дождаться, когда смогу воплотить в жизнь все свои идеи», — призналась певица.

«Меган — мультиталантливая креативная сила, которая неизменно оставляла свои следы в культуре. Она всегда растет и развивается как художник, и мы в восторге, что она обосновалась в Netflix во время новой главы своего путешествия», — сказала глава отдела комедий Netflix Трейси Пакоста.

Megan Thee Stallion выпустила дебютный альбом под названием «Good News» в ноябре прошлого года. В пластинку вошли 17 треков, в том числе — фит с Бейонсе. А в октябре этого года артистка анонсировала новый микстейп «Something for The Hotties».