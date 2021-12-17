Александр Сокуров извинился перед главой СПЧ за спор с Владимиром Путиным

Российский режиссер Александр Сокуров написал обращение к главе Совета по правам человека Валерию Фадееву. В нем он извинился за свои слова на встрече с Владимиром Путиным — там кинематографист предложил «отпустить» из России некоторые республики. Об этом сообщил «РБК».

«Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом», — заявил в обращении Сокуров.

Режиссер согласился с «гневной реакцией» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на свои высказывания. «Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», — отметил кинематографист.

Сокуров добавил, что друзья предупреждают его о «грозящей опасности» жизни. Их беспокойство вызвали «оскорбительные высказывания из чеченского сектора». Режиссер попросил президента воспрепятствовать «столь радикальной развязке».

Вмешательство главы государства кинематографист считает «единственной гарантией» своей жизни. «Знаю — никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета. <…> Если журналистика в нашей стране — занятие опасное, почему членство в совещательном государственном органе должно быть особо защищенным?» — пояснил Сокуров.

Он подчеркнул в письме, что является «всего-навсего гражданином», не владеющим дипломатическими навыками, и принес извинения членам совета, которых оскорбили его слова.

9 декабря во время онлайн-заседания СПЧ с президентом Владимиром Путиным Сокуров заявил о множестве проблем в стране и необходимости изменить ситуацию. В частности, он предложил «отпустить всех», кто больше не хочет жить в составе России. Президент вступил с ним в полемику об устройстве государства и судьбе России.

11 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что словам режиссера нужно дать «правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера» и назвал его «продажной мордой». В тот же день Сокуров сказал, что опасается уголовного преследования, но надеется, что «президент этого не допустит».