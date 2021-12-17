перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сергей Лазарев и Влад Топалов выпустили совместный трек «Новый год» 1:06
Hulu показал трейлер сериала «Как я встретила вашего папу» 0:17
В Ленинградской области умерла блокадница, сделавшая себе недавно операцию, не дождавшись врачей Вчера в 23:28
Криса Нота из «Секса в большом городе» обвинили в изнасилованиях Вчера в 22:55
В сети вышел трейлер криминального триллера «Clean» с Эдриеном Броуди Вчера в 22:05
Sachkot/Instagram
Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Сачков рассказал, что его дело не связано с компанией Вчера в 21:53
Американский фотограф выиграла приз Prix Pictet. Посмотрите на ее снимки и работы финалистов Вчера в 21:12
Россияне попытались въехать в США из Мексики на машинах. Пограничники открыли стрельбу Вчера в 21:11
В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину Вчера в 21:08
Издание The Wrap выбрало худшие фильмы года. Среди них — хиты Netflix и сиквел «Космического джема» Вчера в 20:56
Возвращение фестиваля Outline, процент трезвенников в России и другие новости дня
Вчера в 20:38 дайджест
mattreevesLA/Twitter
Бэтмен, Железный человек и Джокер: самые неэкологичные герои Marvel и DC Вчера в 20:27
Главу клуба «Десантник» оштрафовали за перформанс «Смерть *******» Вчера в 20:12
Создатели мультсериала «Любовь, смерть и роботы» выпустят арт-бук с концептами шоу Вчера в 19:15
Reuters: Банк России планирует запретить покупку криптовалюты Вчера в 19:04
Сандра Баллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф и Брэд Питт в первом трейлере «Затерянного города» Вчера в 18:51
Очередь в детский сад, американские учителя и ЛГБТ: RTVI выпустил фильм об образовании в США Вчера в 18:30
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Ажиотаж или хайп? Как мем с пыжиковой шапкой заставляет чувствовать себя старым Вчера в 18:27
Трех студенток СПбГУ отчислили из‑за «бегающих глаз» во время онлайн-экзамена Вчера в 18:07
Исследователи обнаружили крупные запасы воды под поверхностью Марса Вчера в 18:01
Отключить рекламу

Сергей Лазарев и Влад Топалов выпустили совместный трек «Новый год»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:06

Российские музыканты Сергей Лазарев и Влад Топалов, ранее вступавшие в составе группы Smash!, выпустили новый совместный трек — первый за 16 лет. Он называется «Новый год».

В песне артисты поют о предновогодней поре и обретении любви. Певцы желают слушателям «кого‑то встретить», «загадать на двоих одно желание» и быть в окружении близких и дорогих людей 1 января.

«В честь двадцатилетия со дня основания группы артисты записали совместную песню. Символично выбор пал на добрую и атмосферную композицию „Новый год“ из репертуара Сергея Лазарева», — отметили в Sony Music Entertainment Russia.

Композиция, по словам представителей компании, «удивит и порадует новым звучанием, став романтическим символом наступающих праздников».

Дуэт Smash! был создан бизнесменом Михаилом Топаловым в 2000 году. Он состоял на момент своего старта из 15-летнего Влада Топалова и 17-летнего Сергея Лазарева, в прошлом участников коллектива «Непоседы».

Молодые музыканты выступали вместе с течение четырех лет и записали два альбома. В 2004 Лазарев покинул группу, после чего Топалов выступал один до 2006 года. В 2011–2012 годах он также выступал вместе с бэк-вокалистом Кириллом Туриченко в ряде клубов.

Влад Топалов несколько раз воссоединялся с Сергеем Лазаревым для выступлений, например, на 10-летнем юбилее Smash!! или сольном концерте Лазарева «Биение сердца». Тем не менее, новых треков музыканты не записывали.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить