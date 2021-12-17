Сергей Лазарев и Влад Топалов выпустили совместный трек «Новый год»

В песне артисты поют о предновогодней поре и обретении любви. Певцы желают слушателям «кого‑то встретить», «загадать на двоих одно желание» и быть в окружении близких и дорогих людей 1 января.

Российские музыканты Сергей Лазарев и Влад Топалов , ранее вступавшие в составе группы Smash!, выпустили новый совместный трек — первый за 16 лет. Он называется «Новый год».

«В честь двадцатилетия со дня основания группы артисты записали совместную песню. Символично выбор пал на добрую и атмосферную композицию „Новый год“ из репертуара Сергея Лазарева», — отметили в Sony Music Entertainment Russia.

Композиция, по словам представителей компании, «удивит и порадует новым звучанием, став романтическим символом наступающих праздников».

Дуэт Smash! был создан бизнесменом Михаилом Топаловым в 2000 году. Он состоял на момент своего старта из 15-летнего Влада Топалова и 17-летнего Сергея Лазарева, в прошлом участников коллектива «Непоседы».

Молодые музыканты выступали вместе с течение четырех лет и записали два альбома. В 2004 Лазарев покинул группу, после чего Топалов выступал один до 2006 года. В 2011–2012 годах он также выступал вместе с бэк-вокалистом Кириллом Туриченко в ряде клубов.

Влад Топалов несколько раз воссоединялся с Сергеем Лазаревым для выступлений, например, на 10-летнем юбилее Smash!! или сольном концерте Лазарева «Биение сердца». Тем не менее, новых треков музыканты не записывали.