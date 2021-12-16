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В Ленинградской области умерла блокадница, сделавшая себе недавно операцию, не дождавшись врачей

Юлия Онодэра
Вчера в 23:28

В Ленинградской области умерла блокадница и участница Великой Отечественной войны Клавдия Петрова, которая месяц назад самостоятельно сделала себе операцию, не дождавшись помощи врачей. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

90-летняя жительница Выборга страдала от онкологического заболевания: у нее диагностировали рак. Из‑за него у женщины начался асцит, известный также как водянка. Удалить скопившуюся в брюшной полости жидкость она решилась сама.

В тот момент ветеран уже была инфицирована COVID-19. Клавдии Петровой предлагали госпитализацию в ковидном госпитале, но женщина испугалась и осталась дома. После самостоятельной операции ее, впрочем, все равно отвезли в больницу.

Поначалу, как отметило издание, состояние блокадницы было стабильным, болезнь проходила бессимптомно. Однако через три недели Петрова скончалась. Врачи сообщили родственникам, что предположительно она умерла от рака.

Официальная причина смерти пока неизвестна. «Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У нее метастазы были в брюшной полости везде», — добавила внучка пенсионерки Янина.

Девушка посетовала, что медики не разрешили родственникам ветерана поговорить с ней перед смертью ни по телефону, ни лично.

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