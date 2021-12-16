В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину

Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали около подъезда ее дома в Москве. Об этом сообщает «Новая газета».

Алехину везут в Тверской ОВД на составление протокола об административном правонарушении. Она рассказала, что ей вменяют публикацию в 2015 году изображения с Александром Лукашенко, на котором изображена символика, похожая на свастику.

По статье о демонстрации нацистской или экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) Алехиной грозит до 15 суток административного ареста или штраф до 2000 рублей.

Сегодня по этой же статье была задержана другая участница Pussy Riot, муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн. «Новая газета» уточняет, что поводом стала опубликованная в 2018 году картинка с фотографией Штейн в фуражке с символикой и подписью «Люся Штейн депутат фашист» (орфография сохранена).

«Это чей‑то фан-арт и фотошоп», — уточнила муниципальный депутат. Ей также грозит до 15 суток административного ареста или штраф до 2000 рублей.

В сентябре суд приговорил к году Алехину и Штейн к году ограничения свободы по «санитарному делу». Им запретили покидать свои квартиры с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.