Россияне попытались въехать в США из Мексики на машинах. Пограничники открыли стрельбу

Американские пограничники открыли стрельбу, чтобы остановить два автомобиля с мигрантами из России, которые пытались въехать в страну из Мексики. Об этом сообщается на сайте таможенно-пограничной службы США (CBP).

Внедорожник Ford и седан Mercedes подъехали к контрольно-пропускному пункту Сан-Исидро с высокой скоростью и не стали останавливаться по указанию пограничника, который планировал досмотреть машины. Тогда сотрудник ведомства четыре раза выстрелил в их сторону.

Из‑за звука выстрелов Ford резко затормозил, что спровоцировало столкновение со вторым автомобилем. Серьезных травм никто не получил, отметили в CBP.

В машинах находились 18 мигрантов из России, включая семерых детей. Никто из них не смог предъявить документы. Водителей арестовали, им будут предъявлены обвинения в участии в нелегальной миграции.

На границе Сан-Исидро также задержали третий автомобиль, который ехал отдельно в потоке с другими машинами. В нем находились восемь россиян без документов на въезд в США.