Бэтмен, Железный человек и Джокер: самые неэкологичные герои Marvel и DC

Энергетическая компания OVO Energy проанализировала образ жизни 36 супергероев и антагонистов вселенных Marvel и DC, чтобы выяснить, кто из них наносит наибольший вред окружающей среде. Результаты исследования опубликовал Screen Rant.
Для оценки воздействия персонажей на экологию учитывались шесть факторов:
- транспорт, которым чаще всего пользуется герой;
- условия проживания;
- одежда;
- оружие;
- способности;
- разрушение окружающей среды и зданий в ходе сражений.
Самым неэкологичным персонажем стал Бэтмен. Наибольший вред природе он наносит с помощью транспорта — он часто пользуется бэтмобилем, самолетом либо лодкой. Его альтер эго Брюс Уэйн тоже очень любит машины — такой вывод OVO Energy сделали, глядя на его коллекцию дорогих автомобилей. Тройку супергероев, которых не заботят проблемы изменения климата, закрывают Железный человек и Гамбит.
Что касается злодеев, самым неэкологичным оказался Лекс Лютор — враг Супермена. Он, как и Бэтмен, возглавляет крупную корпорацию и применяет мощное разрушительное оружие. На втором месте антирейтинга — Джокер, а закрывает топ-3 Харви Дент (он же Двуликий).
Аквамен, Локи, Сорвиголова и Флэш оказались в рейтинге самых экологичных героев.
«Единственное, что Локи не разрушает, — это окружающую среду. Поскольку он технически не живет на Земле, его действия редко влияют на климат нашей планеты», — пишут эксперты OVO Energy.
Аквамен оберегает океан и совсем не пользуется автомобилем, как и Флэш, который предпочитает передвигаться бегом. Сорвиголова сражается с врагами в рукопашном бою, не ломая все дома в округе, живет скромно и мало путешествует.