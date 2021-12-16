Бэтмен, Железный человек и Джокер: самые неэкологичные герои Marvel и DC

Энергетическая компания OVO Energy проанализировала образ жизни 36 супергероев и антагонистов вселенных Marvel и DC, чтобы выяснить, кто из них наносит наибольший вред окружающей среде. Результаты исследования опубликовал Screen Rant.

Для оценки воздействия персонажей на экологию учитывались шесть факторов:

транспорт, которым чаще всего пользуется герой;

условия проживания;

одежда;

оружие;

способности;

разрушение окружающей среды и зданий в ходе сражений.

Самым неэкологичным персонажем стал Бэтмен. Наибольший вред природе он наносит с помощью транспорта — он часто пользуется бэтмобилем, самолетом либо лодкой. Его альтер эго Брюс Уэйн тоже очень любит машины — такой вывод OVO Energy сделали, глядя на его коллекцию дорогих автомобилей. Тройку супергероев, которых не заботят проблемы изменения климата, закрывают Железный человек и Гамбит.

Что касается злодеев, самым неэкологичным оказался Лекс Лютор — враг Супермена. Он, как и Бэтмен, возглавляет крупную корпорацию и применяет мощное разрушительное оружие. На втором месте антирейтинга — Джокер, а закрывает топ-3 Харви Дент (он же Двуликий).