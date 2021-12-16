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Бэтмен, Железный человек и Джокер: самые неэкологичные герои Marvel и DC

Виктория Шанина
Сегодня в 20:27

Энергетическая компания OVO Energy проанализировала образ жизни 36 супергероев и антагонистов вселенных Marvel и DC, чтобы выяснить, кто из них наносит наибольший вред окружающей среде. Результаты исследования опубликовал Screen Rant.

Для оценки воздействия персонажей на экологию учитывались шесть факторов:


  • транспорт, которым чаще всего пользуется герой;
  • условия проживания;
  • одежда;
  • оружие;
  • способности;
  • разрушение окружающей среды и зданий в ходе сражений.

Самым неэкологичным персонажем стал Бэтмен. Наибольший вред природе он наносит с помощью транспорта — он часто пользуется бэтмобилем, самолетом либо лодкой. Его альтер эго Брюс Уэйн тоже очень любит машины — такой вывод OVO Energy сделали, глядя на его коллекцию дорогих автомобилей. Тройку супергероев, которых не заботят проблемы изменения климата, закрывают Железный человек и Гамбит.

Что касается злодеев, самым неэкологичным оказался Лекс Лютор — враг Супермена. Он, как и Бэтмен, возглавляет крупную корпорацию и применяет мощное разрушительное оружие. На втором месте антирейтинга — Джокер, а закрывает топ-3 Харви Дент (он же Двуликий).

© screenrant.com
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© screenrant.com
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Аквамен, Локи, Сорвиголова и Флэш оказались в рейтинге самых экологичных героев.

«Единственное, что Локи не разрушает, — это окружающую среду. Поскольку он технически не живет на Земле, его действия редко влияют на климат нашей планеты», — пишут эксперты OVO Energy.

Аквамен оберегает океан и совсем не пользуется автомобилем, как и Флэш, который предпочитает передвигаться бегом. Сорвиголова сражается с врагами в рукопашном бою, не ломая все дома в округе, живет скромно и мало путешествует.

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