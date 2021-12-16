Очередь в детский сад, американские учителя и ЛГБТ: RTVI выпустил фильм об образовании в США

Редакция RTVI выпустила документальный фильм об образовании в США под названием «$50000 в год за американскую школу: путевка в жизнь или развод на деньги?». Он появился на ютьюб-канале «Однажды в Америке».
В нем Алина Полянских встретилась с педагогами и родителями детей и обсудила с ними сложности и проблемы обучения в американских школах. В частности, она расспросила героев о разнице между частными и государственными учебными заведениями.
Также ведущая узнала о том, как американцы обходятся без детских садов, почему платят огромные деньги за школьное образование и как справляются с буллингом и неравенством между учениками.
Кроме того, об обучении в США рассказали сами школьники, а также учителя. Последние поделились, насколько трудно начать карьеру педагога в Америке и какой уровень образования требуется, чтобы это сделать.
Фильм рассказал о том, как защищены права учителей, почему их фактически невозможно уволить и как они увольняются сами из‑за давления системы и отсутствия перспектив.