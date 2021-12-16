Очередь в детский сад, американские учителя и ЛГБТ: RTVI выпустил фильм об образовании в США

Редакция RTVI выпустила документальный фильм об образовании в США под названием «$50000 в год за американскую школу: путевка в жизнь или развод на деньги?». Он появился на ютьюб-канале «Однажды в Америке».

В нем Алина Полянских встретилась с педагогами и родителями детей и обсудила с ними сложности и проблемы обучения в американских школах. В частности, она расспросила героев о разнице между частными и государственными учебными заведениями.

Также ведущая узнала о том, как американцы обходятся без детских садов, почему платят огромные деньги за школьное образование и как справляются с буллингом и неравенством между учениками.