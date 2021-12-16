Oligarkh и Gena выпустили второй совместный сингл «Я вернусь»

Электронный проект Oligarkh и думгейз-группа Gena (оба из Петербурга) записали второй совместный сингл «Я вернусь». Послушать его можно на всех популярных стримингах.
8 января Oligarkh выступят в московском клубе «16 тонн», обещают постжанровый перформанс с хороводами и черным квадратом.
Свое творчество Oligarkh описывают как аудиовизуальный этнофутуризм, Gena играют c думгейз элементами народного колорита.
После выхода их первого совместного сингла «Рано ли, поздно ли» музыканты рассказали «Афише Daily», как он был записан, а наш музредактор Коля Овчинников объяснил, чем он хорош (если вкратце, это метал про нашу хтонь).