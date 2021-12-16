Oligarkh и Gena выпустили второй совместный сингл «Я вернусь»

Электронный проект Oligarkh и думгейз-группа Gena (оба из Петербурга) записали второй совместный сингл «Я вернусь». Послушать его можно на всех популярных стримингах.

8 января Oligarkh выступят в московском клубе «16 тонн», обещают постжанровый перформанс с хороводами и черным квадратом.