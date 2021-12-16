В Москве задержали участницу Pussy Riot Люсю Штейн

Муниципального депутата Басманного района Москвы и участницу Pussy Riot Люсю Штейн задержали на выходе из дома. Об этом она сообщила в твиттере.

«Меня задержали, двое в штатском затолкали в тачку на выходе из дома и куда‑то везут. Без понятия, по какому поводу опять», — написала Штейн.

Участник Pussy Riot Александр Софеев сообщил «Медузе»*, что ее задержали на основании рапорта и увезли в ОВД «Тверской». В отделении Штейн расспрашивали о местонахождении другой участницы Pussy Riot Марии Алехиной.

В отношении депутата составили административный протокол по части первой статьи 20.3 КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций. Максимальное наказание по ней — 15 суток административного ареста, штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов.

25 августа суд Москвы приговорил Штейн к году ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запретили выходить из дома с 22.00 до 6.00, менять место жительства или уезжать из Москвы без уведомления и участвовать в митингах. Два раза в месяц она должна отмечаться в инспекции.

*«Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.