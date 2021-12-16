NFT с неизданным треком Уитни Хьюстон ушел с молотка за 1 млн долларов

NFT с демоверсией трека Уитни Хьюстон продали на аукционе за 999 999 долларов. Об этом в твиттере сообщил маркетплейс OneOf, который проводил торги.
Сингл Хьюстон записала в 17 лет — с тех пор трек так и оставался неизданным. В ноябре OneOf заявил, что намерен продать оцифрованную версию композиции в виде NFT-токена. Стартовая цена лота составила 117 тыс. долларов.
«Спасибо всем, кто помог осуществить этот невероятный момент в истории музыки и NFT», — написал маркетплейс.
Помимо «демки» организаторы решили предоставить новому владельцу трека другие архивные материалы из наследия Уитни Хьюстон. Победитель аукциона получил в том числе посвященные певице видеоработы от цифровой художницы Дайаны Синклер.
Аукцион прошел в рамках ярмарки современного искусства Miami Art Week, которая стартовала 1 декабря. Все собранные деньги родственники Хьюстон планируют направить в некоммерческий Фонд имени Уитни Хьюстон, который занимается поддержкой молодых артистов.