NFT с неизданным треком Уитни Хьюстон ушел с молотка за 1 млн долларов

NFT с демоверсией трека Уитни Хьюстон продали на аукционе за 999 999 долларов. Об этом в твиттере сообщил маркетплейс OneOf, который проводил торги.

Сингл Хьюстон записала в 17 лет — с тех пор трек так и оставался неизданным. В ноябре OneOf заявил, что намерен продать оцифрованную версию композиции в виде NFT-токена. Стартовая цена лота составила 117 тыс. долларов.

«Спасибо всем, кто помог осуществить этот невероятный момент в истории музыки и NFT», — написал маркетплейс.