Эдварду Билу частично отменили приговор в виде 2 лет ограничения свободы по делу о ДТП

Дело о ДТП с участием блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) отправили на новое рассмотрение. Об этом пишут «Московские новости» со ссылкой на адвоката блогера Сергея Жорина.

По информации издания, приговор Билю в виде двух лет ограничения свободы частично отменен. При этом прокуратура намерена ужесточить наказание.

«Прокуратура считает приговор чрезмерно мягким. Требовали его отменить, апелляция отказала, а кассация частично удовлетворила. Представитель прокуратуры просил взять Била под стражу. Но суд избрал меру в виде запрета определенных действий», — сказал Жорин. Что именно запрещено Билю, не уточняется.

1 апреля в центре Москвы недалеко от Смоленской площади произошло крупное ДТП. По данным ГИБДД, спорткар Эдуарда Биля Audi RS 6 Avant вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями.

Женщину — водителя «Фольксвагена», на который пришелся основной удар, — госпитализировали в тяжелом состоянии, в течение нескольких дней она находилась в коме. Пострадавшей оказалась консультант Госдумы Мария Артемова. Биль полностью выплатил ей компенсацию в размере 11 млн рублей.

Блогеру было предъявлено обвинение по статье 264 части 1 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), максимальное наказание по которому — лишение свободы на срок до двух лет. 14 июля Пресненский суд Москвы назначил ему два года ограничения свободы.

В рамках ограничения свободы Билю было запрещено: покидать место постоянного проживания в период с 20.00 до 8.00 следующих суток; выезжать за пределы Москвы и Московской области; менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа. Кроме того, подсудимого лишили водительских прав на три года.